James Gunn rendezésében került mozikba 2002-ben a Scooby-Doo: The Movie, ami visszanézve egyáltalán nem a gyerekeket célozta meg, sőt, a rendező elárulta, hogy benne lenne-e egy R-besorolású harmadik részben is, ha úgy adódna.

Fotó: Instagram

Azt már korábban lehetett tudni, hogy a filmben Vilma eredetileg leszbikus lett volna, ami nemrég hivatalosan is megtörtént a Scooby-Doo Trick or Treat című rajzfilmben, azonban ehhez 20 évet kellett várni, pedig a rajongók már jó ideje sejtették a dolgot.

Sarah Michelle Gellar, aki a filmben Diánát alakította, most azzal állt elő, hogy felvettek egy „forró” csókjelenetet közte, és a Vilmát játszó Linda Cardelini között, ami végül a vágószobában maradt.

„Volt egy tényleges csók Diána és Vilma között, amit végül kivágtak a filmből. Úgy érzem, a világ szeretné látni a jelenetet, de nem tudom, hogy hol lehet.” Gellar azt is elhintette, hogy eredetileg voltak utalások arra, hogy Fred is meleg, de ezeket is inkább kihagyták végül.