Pedro Pascal talán még soha nem volt olyan népszerű, mint most.

Fotó: YouTube

A Mandalorian és a The Last of Us sztárja végig söpört az interneten, hamarosan az SNL-ben lesz házigazda, de előtte még beugrott a The Tonight Show-ba is Jimmy Fallonhoz, ahol előkerült egy vicces sztori.

Pascal ugyanis bevallotta, hogy nagyon izgult amiatt, hogy megkapja Joel Miller szerepét az HBO sorozatában, igy bekapott egy erősebb altatót, hogy át tudja aludni az éjszakát. Azonban miután bekapta a pirulát, érkezett a hívás, hogy övé a szerep, majd el is aludt utána rögtön.

Másnapra azonban az egészből nem emlékezett semmire, és azt várta, hogy mégis mikor fogják értesíteni a döntésükről.