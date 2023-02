Már megtekinthető a The Last of Us negyedik epizódja az HBO Maxon, de nem kell egy újabb hetet várni a folytatásra!

Fotó: Instagram

A Super Bowl az USA legnagyobb sporteseménye, amely amerikaiak millióit szegezi a képernyő elé évről évre, és bizony hatással lesz Joel és Ellie kalandjaira is.

Az HBO úgy döntött ugyanis, hogy már pénteken (ami idehaza szombat hajnal) elérhetővé teszi a The Last of Us ötödik epizódját, hogy ne legyen ütközés a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs mérkőzésével.