Hatalmas mosolyát látva mindenkinek jobb kedve lesz.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban zajlott a 65. Grammy-gála Los Angelesben, ami többeknek örökre emlékezetes marad: Viola Davis megszerezte az EGOT-tagságot, Beyoncé történelmet írt és rekordot döntött, Adele számára pedig valószínűleg azért, mert először találkozhatott kedvencével személyesen. Ez a híresség nem más volt, mint Dwayne Johnson, aki iránt kiskora óta rajong az énekesnő, a sors azonban eddig nem hozta még össze őket. Megtette most hát az este műsorvezetője, Trevor Noah, aki Adele asztálához lépve így szólt:

„A személy, akivel Adele mindig is találkozni akart, de még nem sikerült, az Dwayne Johnson. Megtudtam, hogy ő pedig a te egyik nagy rajongód. Most ugyan nincs itt Dwayne Johnson, de van itt valaki, akit úgy hívnak: a Szikla” – konferálta fel Noah a filmsztárt, aki meglepetésvendégként bukkant fel a brit popsztár mögött, óriási mosolyt csalva ezzel az arcára. Ölelkezve mutatkoztak be egymásnak, a jelenetről készült felvétel pedig azonnal a netezők kedvencévé vált.