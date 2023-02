Zámbó Krisztián ma délelőtt Facebook-oldalán egy korábbi képet osztott meg magáról, ahol bevallása szerint élete legjobb formáját hozza. Képaláírásban hozzátette, ismét eltökélte, hogy formába lendül, és a kép lesz hozzá a kellő motivációja. A bejegyzésre sok biztató hozzászólás érkezett a követőitől, egyikük megemlítette, hogy párja, Takács Zsuzsika is biztosan támogatni fogja a célkitűzésében. Erre sokak meglepetésére Zámbó röviden azt válaszolta: „Nem vagyunk együtt!”.

Az énekes a Blikk megkeresésére elmondta, hogy kedvesével továbbra is együtt vannak, és közben sikerült megbeszélniük a problémájukat.

Valóban volt egy kis zavar a kapcsolatunkban, hirtelen felindulásból írtam ki, hogy nem vagyunk együtt, és újrakezdem az életem egyedül. Bevallom, leginkább az én hülyeségem volt most ennek az oka, de már túljutottunk rajta, és minden rendben van

– tisztázta a helyzetüket Zámbó Krisztián, majd hozzátette: az utóbbi időszak lelkileg nagyon megviselte.

„Az édesapám körül kialakult hercehurca nagyon megvisel most a sorozat miatt. A halálának az évfordulója is most volt, ezek újra feltépték a régi sebeket. Sajnos jókora túlsúlyt is összeszedtem az elmúlt időszakban, és ez már annyira zavar, hogy szinte depressziós vagyok tőle. Ott van még az is, hogy 43 éves vagyok, és szeretnék már egy boldog, saját családot. Ez így együtt most sok nekem, még aludni is képtelen vagyok.”

Az énekes bevallotta, hogy korábban is érezte már magát mélyponton, akkor szakember segítségét vette igénybe, és gyógyszereket szedett.

Volt, amikor a depresszió alkoholproblémákkal társult, de ezt is legyőztem. Mindig túljutottam a mélypontokon, most is menni fog

– jelentette ki.