Felix Kjellberg és Marzia Bisognin szerelmi története mesébe illő. A PewDiePie néven ismert videós az elsők között fedezte fel a YouTube-ban rejlő lehetőségeket, és ezt jól (ki)használva a videómegosztó portál feltörekvő éveiben tört a csúcsra.

A svéd, visszahúzódó fiú eleinte leginkább gamer tartalmaival lett ismert, főként azért, mert olyan játékokkal játszott, amikben sok volt a jumpscare, közönsége pedig nagyon szerette, ahogy rettegve és ijedezve, nem pedig hideg profizmussal játszik.

Majd PewDiePie elkezdett beszélgetni egy kedves, kicsit bolondos olasz lánnyal, kapcsolatuk pedig elmélyült annyira, hogy találkozzanak is. Amint ez megtörtént, összejöttek. Marzia is kipróbálta a videózást, elég népszerű is lett a platformon, bár évekkel később elköszönt a YouTube világától. A páros a nyolc éves évfordulójukon, a londoni Királyi Botanikus Kertben házasodtak össze.

A két különböző országból érkező fiatal először Angliában találta meg közös otthonát, majd Japánba költöztek kutyáikkal. 2023 februárjában pedig PewDiePie kitett egy videót, amire már 111 millió feliratkozója évek óta várt: babájuk lesz!

Történetük így pár mondatba összefoglalva olyan, mint egy hollywoodi sztori, és bár a nagyközönség csak annyit lát kapcsolatukból, amennyit megosztanak róla –nyilván egy ember élete sem csak játék és mese – nagyon reméljük, hogy történetük azzal a mondattal fog véget érni, hogy: