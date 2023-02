Mintha két különböző személy szerepelne a fotókon.

Tolvai Renátát a Megasztár 5. évadában ismerhette meg az ország, még 2009-ben. Az énekesnő meg is nyerte a tehetségkutatót, az azóta eltelt 13 év alatt azonban alaposan megváltozott – ezt mutatta most meg Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében, ahol 2-2, akkor és most képet tett egymás mellé.

Rosszul érzed magad a bőrödben? Tudom, mit érzel, egész életemben azt mondták nekem fellépéseken, hogy »de kár érte, pedig milyen szép az arca«. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

– fogalmazott posztjában a 31 éves énekesnő, akinek nem győztek gratulálni követői.