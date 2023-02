A TikTok népét teljesen kiakasztotta az a videós, aki szerint soha nem halunk meg, ráadásul a világ már néhányszor elpusztult, csak nem vettük észre.

Joli Moli elmélete szerint az emberek nem halnak meg, helyette tudatuk egy alternatív világba kerül. Ebben az alternatív valóságban úgy élünk tovább, hogy nem emlékszünk a korábbi történésekre, ellenben feltűnhetnek apró dolgok, amelyek azt az érzést keltik bennünk, hogy valami nincs rendben.

A kvantumöngyilkosság és a kvantumhalhatatlanság egy gondolatkísérlet, amely Hans Moravec nevéhez köthető 1987-ből. Érdekesség, hogy egy évvel később – tőle teljesen függetlenül – Bruno Marchal is felvetette, végül pedig Max Tegmark 1998-ban ki is dolgozta az elméletet. A gondolatkísérlet egyik metafizikai értelmezése a kvantumhalhatatlanság, amely szerint a sokvilág-interpretáció értelmében a tudatos lények halhatatlanok.

Moli ezek alapján jutott arra a következtetésre, hogy számtalan apokalipszisen estünk már át, csak épp nem emlékszünk rá, ugyanis a tudatunk azóta átkerült egy másik síkra.

Ha a kvantumhalhatatlanság helyes, akkor úgy ébredsz fel egy párhuzamos univerzumban, hogy fogalmad sincs arról, hogy épp túléltél egy apokalipszist

– magyarázta Moli.

Ehhez azonban hozzácsapta a Mandela-hatást, amely sokak szerint az alternatív univerzumot bizonyítéka, miközben a szakértők szerint inkább a meseszövés egyik formája.

A Mandela-effektus alatt azt értjük, hogy bizonyos dolgokra másként emlékezünk, mint ahogy valójában történtek; ezeket nevezik hamis emlékeknek. A név Nelson Mandela halálához köthető, aki 2013-ban, 95 évesen hunyt el. Egy Fiona Broomer nevű amerikai nő 2009-ben rádöbbent, hogy Nelson Mandela életben van, holott úgy hitte, hogy a Dél-afrikai Köztársaság első fekete elnöke még börtönbüntetése alatt meghalt a kilencvenes években.

Tévhitét megosztotta az interneten, ekkor pedig elindult a lavina: egymás után érkeztek a beszámolók arról, hogy mások is úgy hitték, Mandela meghalt, sőt akadtak olyanok, akik még a temetésére is emlékeztek. Azóta rengeteg egyéb példát is találni, ami sokak szerint bizonyíték a Mandela-effektusra, ilyen a Monopoly figurája, akinek a tévhit ellenére nincs monoklija, vagy Darth Vader vallomása Luke Skywalkernek sem úgy hangzott el a Birodalom visszavágban, mint ahogy arra sokak emlékeznek.

A szakértők szerint erre egyszerű a magyarázat: a közösség ereje és az érzelmi befolyás hatással van az emlékeinkre, ráadásul legtöbbször a lényeg marad meg bennünk, nem a részletek.

A teória a TikTok közösségét is kiakasztotta Moli videóját látva, egyesek szerint lehetetlenség megszökni az örök lét elől, és a halhatatlanság inkább lelombozó, mintsem megnyugtató.