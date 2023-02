Az utolsó előtti pillanatban mondta le a felkérést a kétgyermekes édesapa.

Nem kellett volna sok, hogy egy teljesen új szerepben is megismerhessük Harry herceget. Több forrásból is megerősített amerikai lapértesülések szerint az egykori trónvárományos a nagysikerű Saturday Night Live, rövidebb nevén SNL komédiaműsorban tűnt volna fel januárban, amelynek minden epizódban más-más vendég műsorvezetője-, illetve szereplője akad. Az egyik ilyen lett volna Harry, aki végül az utolsó előtti pillanatban mondta le a konferálást, mikor már gyakorlatilag minden el volt rendezve.

„Tudom, hogy Harry mindenben benne volt, nagyon komolyan gondolta, hogy megcsinálja – és remek móka lett volna, akár mint a könyve promója is”– mondta egy neve elhallgatását kérő, belső körökben mozgó tévés szakember.

Azt, hogy végül a herceg miért mondta vissza a felkérést, nem tudni, ezzel kapcsolatban a Page Six is kereste az érintetteket, de nem kívántak nyilatkozni. A történtek ellenére azonban a producerek bíznak benne, egyszer még sikerül behúzniuk Harryt a műsorba, akár meglepetésvendégként is.