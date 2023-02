Vannak olyan rajzfilmek, amelyeket korosztálytól függetlenül sem kell senkinek bemutatni: ilyen például a Frédi és Béni, amelyen valóban generációk nőttek fel.

Ennek köszönhetően most egyaránt elfoghatja a nosztalgia az időseket és a fiatalabbakat is, eladóvá vált ugyanis egy bámulatos, Flintstonesék inspirálta villa Kaliforniában. Akinek van épp felesleges 741 millió forintnyi dollárja, meg is vásárolhatja a pazar sivatagi ingatlant, de az se csüggedjen el, aki csak bepillantana, most ugyanis kívülről-belülről meg lehet csodálni a tényleg egyedülálló házat.

Az egy nagy, illetve több apró dómból álló otthonban öt hálószoba és három fürdőszoba található, persze mind-mind kőkorszaki formatervezéssel, de a legmodernebb kivitelezésben. Kint terasz és nyári konyha, medence és napozórészleg, valamint egy kör alakú sütögető-grillező is helyet kapott.

„Ez a legkülönlegesebb ház, amit valaha láttam. Komolyan, sosem volt dolgom még hasonlóval sem” – mondta az épülettel foglalkozó ingatlanügynök, James Bianco.