Senki sem lehet teljesen felkészült LaRue Drummond, egy amerikai hölgy manikűrjének látványára. Az 54 éves nő élete túlnyomó részében, immáron több mint negyven éve növeszti a körmeit, amelyek mostanra átlagosan 36 centiméter hosszúak. Legutóbb nyolc éve kellett vágni egy keveset a hosszukból.

A nyolc unokával is büszkélkedhető nagyi gyakori látogatója a helyi szépségszalonnak: általában élénk színű mintákat, strasszköveket is kér extrém hosszú manikűrjére, amellyel mindenhol nagy feltűnést kelt, ahol csak megfordul. Drummond azonban ezt egy cseppet sem bánja, körmeire ugyanis úgy tekint, mint a gyermekeire, így semmi pénzért nem válna meg tőlük, főleg, hogy nemrég az internet népe is felfigyelt kezeire, így valódi közösségimédia-sztár lett belőle.

Ha valakiben felmerülne a kérdés, hogy tud ilyen kezekkel olyan alapvető műveleteket elvégezni a nő, mint például a mosogatás vagy a telefonos csetelés, galériánkban választ kaphat rájuk, bár való igaz, például a cipőfűző bekötésével meggyűlik egyedül a gondja.