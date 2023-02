Kulcsár Edina és G.w.M közös gyermeke hamarosan érkezik, ezért érthetően renget kérdés érkezett ezzel kapcsolatba az egykori szépségkirálynőhöz követőitől, aki a napokban tartott instagramos kérdezz-feleleket. Kulcsár a közösségi oldalán egy hosszabb válaszban fejtette ki, hogy korábban ugyan már próbálkozott vele, de sosem érezte jól magát attól, hogy mással végezteti el a házimunkát.

Korábban voltak próbálkozásaink, de soha nem éreztem komfortosnak, hogy pl. más takarít, vagy esetleg, ha csak néha is, más is foglalkozik a gyerekekkel, még akkor sem, ha ott vagyok, szóval egy ideje teljesen elengedtem a további keresgélést

– olvasható Kulcsár Edina történetében, aki hozzátette: ő legtökéleteseb ezekre a feladatokra. –

Így a babavárásom végéhez közeledve (amikor néha tényleg jól jönne a segítség), elengedtem! Sok anyukának lehetősége sincs segítséget kérni, mégis megoldják. Mindig ez van a fejemben, és ebből merítek erőt. De összetartó család vagyunk, így ha bármi nagyobb segítség kellene, azonnal ott vagyunk egymásnak!

A modell korábban már beszélt a szülői felelősségről, a klasszikus férfi-női szerepekről, akkor azt mondta, igyekszik tudatos szülőként nevelni a gyermekeit, és pontosan tudja, milyen értékeket szeretne továbbadni számukra. Nemrégiben azt is elárulta, hogy rapperrel első közös gyermeküknek már a nevét is tudják, melynek kiválasztásában a számmisztika is közrejátszott.

(via Blikk)