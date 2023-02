Szerencsére a történet happy enddel végződött, a frissen örökbe fogadott négylábú visszakerült a családjához.

Fotó: Instagram

Egészen megható történet járta be a világhálót a napokban: egy texasi család frissen örökbe fogadott kutyájának, Bailey-nek nyoma veszett. Bár a helyiek egy emberként kezdték keresni a környéken, és az interneten is több posztot közzétettek a keverék eb eltűnéséről, végül nem kellett sokat aggódniuk Bailey gazdáinak: a négylábú pár napon belül meg is lett, hála hihetetlen találékonyságának.

A kutya visszament a 16 kilométerrel odébb lévő menhelyhez, ahol korábban, még az örökbefogadása előtt élt, és nemes egyszerűséggel becsöngetett az orrával. Ezután a menhely munkatársainak már csak értesíteniük kellett Bailey családját, akikhez hamar visszakerült éles eszű házi kedvencük.

„Ez a kutya okosabb, mint a legtöbb ember, akit ismerek.”

„Ez a nap legaranyosabb története.”

„A kutyák elképesztőek. Meg sem érdemeljük őket” – írta néhány kommentelő.

(via People)