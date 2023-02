Egy brit kislány lett a világ legfiatalabb szerzője, miután megjelent az első könyve mindössze ötévesen. Bella-Jay Dark 2021-ben megdöbbentette a családját, amikor elmesélte nekik, hogy könyvet fog írni. A szülei a 27 éves Chelsie Syme és a 30 éves Myles először azt hitték, hogy ez csak egy olyan dolog, amit a gyerekek mondogatni szoktak. De mára már valódi írás lett belőle, amelyet hivatalosan is kiadtak. Bella-Jay története, amelynek címe Az elveszett macska, egy macskát mutat be, aki különféle kalandokba keveredik, és a végén megtanul egy fontos leckét. A kislány ismét világrekordot készül felállítani miután megjelentette második könyvét. A most hatéves Bella-Jay Dark lesz a legfiatalabb női szerző, aki egy könyvsorozatot ad ki, miután folytatja debütáló könyvét. Második könyve, a Snowy születésnapi partija nemrég jelent meg, és nem úgy tűnik, hogy a kis író szűkölködne a további ötletekben.

