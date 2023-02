Véget érhetett a románc Machine Gun Kelly és Megan Fox között, legalábbis erről árulkodik a színésznő Instagram oldala. Hétfőre ugyanis eltűnt az összes (egyébként meglehetősen sok) vőlegényével készült közös kép Fox profiljáról, sőt, ki is követte őt. Cserébe viszont bekövette Harry Stylest, Timothée Chalamet-t és Eminemet is, akivel korábban többször is összeszólalkozott Kelly.

Ezt követően egy fotót osztott meg magáról, amely alá Beyoncé Pray to Catch Me című, megcsalásról szóló számából idézett egy a hűtlenségről szóló sort.

Bár Fox azóta teljesen felfüggesztette az Instagram oldalát, rajongóik biztosra veszik, felbontották jegyességüket, a színésznő pedig elég látványos módon áll épp bosszút exén. Hogy ebből mi az igazság, egyelőre nem tudni, mivel azóta egyikük sem reagált a sajtómegkeresésekre, mindenesetre pár napja még kéz a kézben érkeztek a Grammy-gála vörösszőnyegére: