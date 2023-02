Időközben valószínűleg rájött, nem fogalmazott túl jól.

Olivia Wilde is a vasárnapi Super Bowl több millió nézője között volt, amelynek idén Rihanna volt a sztárfellépője. Amíg az énekesnő a színpadon szórakoztatta a nézőket, párja, A$AP Rocky lelkesen videózta őt, amiről a Rolling Stones magazin osztott meg egy aranyos felvételt Instagram oldalán.

Ezt osztotta tovább 24 óráig elérhető Instagram-történetében Wilde, aki az alábbi sorokat fűzte a látottakhoz:

„Ha eddig azt gondoltam, hogy szexi, akkor ettől tényleg elvesztettem az eszem” – fogalmazott a színésznő a rapperre utalva, majd (mintha ez önmagában nem lett volna elég kellemetlen) valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva be is taggelte őt, sőt, a második közös gyermekükkel várandós Rihannát is bejegyzésében.

Wilde követői teljesen ledöbbentek a posztot látva, és rögtön meg is jegyezték, azért ez egy kicsit erősre sikeredett.

„Ez annyira nem illendő.”

„Ahogy ezt büszkén, teljes mellszélességgel kijelenti, és még meg is jelöli őket... kínos.”

„Egy kicsit le kéne nyugodnia” – idézte aPage Six a színésznő soraira reagálókat.

Valószínűleg a negatív reakciók visszajutottak Wilde-hoz is, aki rövidesen leszedte a sztorit, majd magyarázkodni kezdett, miszerint félreértés történt, a szexi jelzőt A$AP Rocky Rihannát támogató jelenlétére értette, nem magára a férfira...