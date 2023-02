Izgalmasnak ígérkezik a Sarolta királynéről szóló széria.

Bridgerton-rajongók, figyelem! Hamarabb visszatér a Netflix kedvenc kosztümös sorozata, mint gondolnánk, bár arra egyelőre még várni kell, hogy megismerjük a harmadik Bridgerton testvér, Colin szerelmi történetét – az új évad helyett ugyanis most egy friss történetszállal fut be a Sarolta királyné című spinoff széria, amelynek nem túl meglepő módon Sarolta királyné, illetve férje, György király lesz a főszereplője.

A sztorihoz előzetest és premierdátumot is kaptunk, május 4-én, stílusosan III. Károly király koronázási hétvégéjén fut majd be a sorozat, amelyben várhatóan feltűnik az eredeti sztoriból is ismert Lady Danbury és Violet Bridgerton is.