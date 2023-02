Nagyon megörültek a nyereménynek.

Fotó: RTL

Hétfőn megkezdődött a média hete a ValóVilág 11 villájában, melynek keretén belül többek közt híradót forgatnak és TikTok challenge videókat gyártanak a játékosok.

Az első kihívást VV Melina és VV Barna nyerte, akik a The Black Eyed Peas számának remixére mutattak be egy rövid koreográfiát, amelyet pár óra alatt 140 ezren, mostanra pedig több mint 814 ezren tekintettek meg a videómegosztó alkalmazásban, valamint 40 ezer kedvelést gyűjtöttek be vele.

Mivel messze az övéké lett a legnépszerűbb poszt, jutalmul egy szaunaszeánszon vehettek részt, ahol kicsit közelebb is kerültek egymáshoz.