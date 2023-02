Ha szakítottak, ha nem, rajongóik aggódnak a sztárpár miatt.

Megromlott kapcsolat vagy médiahack? Napok óta ez a kérdés foglalkoztatja G.w.M és Kulcsár Edina követőit, miután észrevették, valami nem stimmel a sztárpár közösségi oldalain.

Ennek legfrissebb és leglátványosabb jele az egykori szépségkirálynő utolsó Instagram posztja, amiben megmutatta, a Valentin-napot két gyermekével, Ninával és Medoxszal töltötte, a fotózhoz pedig a következő taget írta:

az összes szerelmem egy helyen.

Rajongóik nem csak itt szúrták ki G.w.M hiányát, Kulcsár ugyanis utoljára egy hónapja, az évfordulójukon osztott meg közös tartalmat vőlegényével. A rapper ráadásul egy igen árulkodó, Single állapot című, szakítós dallal készül előrukkolni a napokban. A szám egyik részletének kikerülte után rögtön beindultak a találgatások G.w.M oldalán: vajon történhetett valami a jegyesek között, vagy csak egy jól megtervezett, tudatos reklámfogásról van szó a részükről?

Hogy választ kapjanak a kérdésekre, a Blikk is próbálta utolérni őket, de egyelőre egyik fél sem reagált a megkeresésre, vagy a közösségi oldalaikon szárnyra kélt pletykákra.

Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márka tavaly január óta alkotnak egy párt, decemberben a lánykérés is megtörtént, a követekző hónapokban pedig szülői örömök elé is néznek, a modell ugyanis augusztusban arról számolt be, első közös gyermekükkel várandós.