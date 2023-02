Pedig csak pár napja töltötték fel első közös fotójukat az Instagramra.

Újra szingli Emily Ratajkowski, legalábbis erről árulkodik legfrissebb, a TMZ által kiszúrt TikTok videója.

A modell nyáron ment szét férjével, azóta pedig már több férfi mellett is kereste a boldogságot: korábban összeboronálták Brad Pittel, randizgatott Pete Davidsonnal, legutóbb pedig a népszerű amerikai humorista, Eric André mellett tűnt fel. Ezúttal talán egy fokkal komolyabbnak is tűnt a két híresség kapcsolata, lévén a komikus Valentin-napon egy közös (és nem mellesleg meztelen) fotót osztott meg magukról Instagram oldalán, de a jelek szerint alig pár napra rá véget is ért a románcuk.

Ratajkowski előbb említett, Shia LaBeouf audiójára készített TikTokját a következő felirattal osztotta meg:

„Mit csinálsz, ha véget ér egy viszonyod? Kezdesz egy másikat.”

Követői egyébként egyaránt sajnálatukat fejezték ki André miatt, emellett sokan éltek a lehetőséggel, hogy a kommentek közt jelentkezzenek önként Ratajowski következő " áldozatának".