Ugyan az RTL Reggeli műsorából tavaly év végén távozott Lakatos Márk, továbbra is vannak műsorvezető ambíciói. Olyannyira, hogy nemrég Hajdú Péternek arról mesélt a Frizbiben, tavasszal saját, részben élő reggeli (és esti) műsort tervez indítani.

„Kitaláltam, hogy fogok csinálni egy saját reggeli műsort. Jelen pillanatban egy nagy, zárt rendszerű csoportban, mint egy streaming, olyanban gondolkodom, ami egyébként húsvétkor el is fog indulni. Ez arról fog szólni, hogy a csillagszóróklubnak, ami szerveződik körülöttem évek óta, annak legyen egy folyamatos magazinszerű tartalma. Lesz vendég is, lesz ez is, lesz az is. Ez egy olyan formátum lesz, amiben folyamatosan tudok kommunikálni még szorosabban azokkal, akiket érdekel az, hogy én mit csinálok és hogyan” – idézte a 24.hua stylist szavait, aki valamelyik közösségi oldal tagdíjas részén tervezi működtetni műsorát.