Fotó: Velvet

Hajdú Péter és Láng Eszter közös gyereke tavaly február 14-én, éppen Valentin-napon született. A műsorvezetőnek előző házasságából egy kisfia és egy kislánya már volt, legfiatalabb gyermeke a Dominik nevet kapta. Hajdú korábban azt nyilatkozta, hogy a karrier helyett most a családja lesz előtérben, hogy minél több időt tölthessen a kisfiával és párjával. A csöppség a napokban töltötte be az első életévét, amit büszke szülők meg is ünneplettek egy hatalmas tortával. A kis családról készült képet alább tekintheti meg: