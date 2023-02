Fotó: Jeff Spicer / Getty Images Hungary

Rebel Wilson közösségi oldalán jelentette be, hogy kedvesével, Ramona Agrumával a hétvége folyamán Disneylandben jegyezték el egymást. Wilson tavaly júniusban coming outolt, akkor azt írta, hogy egészen addig azt hitte, hogy „egy Disney-herceget keres, pedig egész idő alatt egy Disney-hercegnőre volt szüksége”. Ebből a szempontból márt értelmet nyerhet a helyszín választása. A pár novemberben jelentette be, hogy gyermeket vállaltak egy béranya segítségével, kapcsolatukat pedig most egy újabb szinte emelték a divattervezővel.

Mindketten igent mondtunk!

– írta posztjában a színésznő.