Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Harry Styles hétfő este Perthben adta első ausztrál koncertjét, és hihetetlenül nagyot ment a TikTok-videó, amelyen az As It Was sláger énekese a tornacipőjéből ivott a színpadon.

„Ez az egyik legundorítóbb hagyomány, amiről valaha hallottam.” – mondta Styles, utalva a furcsa szokásra, amelyet még Daniel Ricciardo Forma-1-es versenyző tett népszerűvé. A rajongók által rögzített felvételen jól látszik, ahogy a 29 éves előadó a közönség kántálására alkoholos itallal tölti meg a cipőjét, majd hatalmas éljenzés közepette elkortyolja annak tartalmát.

„Más embernek érzem magam – viccelődött, miközben visszacsúsztatta lábára a méregdrága lábbelit. – Szégyellem magam. Annyira személyesnek érzem. Egy ilyen intim pillanatot, amit ennyi emberrel kellett megosztanom. Ezt még hosszasan fogom beszélni a terapeutámmal. Hosszasan...”

(via Page Six)