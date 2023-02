Egy fiatal nő, aki egyszerre kettő XXL-es sportmelltartót viselt, hogy féken tartsa hatalmas mellméretét, most azt állítja, hogy a mellkisebbítő műtétnek köszönhetően megváltozott az élete, és jó úton halad az álomtestének elérése felé. Kamryn Slivoskey azt is elárulta, hogy mindig is sportos volt, de amikor 16 éves kora körül nagyra nőttek a keblei, hát- és nyakfájdalmakkal küzdött, és egyre nehezebben tudott kényelmesen edzeni. A 23 éves lány azt állítja, hogy a mellek hamarosan aránytalanná váltak a vékony, 162 centis testalkatához képest, és túl nagyok lettek ahhoz, hogy beleférjenek egy normál melltartóba, ami miatt elvesztette a motivációját az aktivitásra. Ezt követően eluralkodott rajta a „lusta életmódot”, amit viszont hamar megelégelt. Változása óta jobb formában van mint bármikor és önbizalma is visszatért.

