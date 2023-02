Reese Witherspoon, aki a Prime Video sorozatának, a Daisy Jones and the Sixnek az executive producere, a szereplőkkel együtt jelent meg a Los Angelesben tartott premieren.

Fotó: Instagram

A hamarosan megjelenő sorozat Taylor Jenkins Reid azonos című regényén alapszik, és 10 epizódból áll majd.

A történetről röviden: 1977-ben Daisy Jones and The Six a csúcson voltak. A Daisy Jones és Billy Dunne által alapított banda tagjai évtizedekkel később a feloszlásuk után újra találkoznak, és felfedik minden titkukat.