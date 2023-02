Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

A The Last of Us rajongói gyakorlatilag egybefüggően egyetértettek abban, hogy az HBO tökéletesen adaptálta a PlayStation nagysikerű videójátéka alapján készült sorozatot. A legújabb epizódban azonban néhány sasszemű néző kiszúrt egy elképesztően nagy vágási hibát, amely könnyen felidézheti a Trónok harca emlékezetes Starbucks poharas bakiját.

A 6. epizódban a hiba egy olyan jelenetben látható, ahol a Joelt és Elliet alakító Pedro Pascal és Bella Ramsey éppen egy havas hídon sétálnak át. A kamera ezt követően széles felülnézetből pásztázik, ami lenyűgöző látvány nyújt, amíg észre nem vesszük a stábtagok csoportját a kép egyik sarkában ácsorogni. Ezt a megmosolyogtató cameot nem valószínű, hogy betervezték a készítők.