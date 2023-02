Fotó: Emma McIntyre / Getty Images Hungary

Selena Gomez nemrég a követőinek jelentkezett be TikTok-oldalán élőben, ahol bejelentette, hogy egy darabig visszavonul a közösségi médiák világától. Döntésének okát nem részletezte, viszont az utóbbi időben többször is a netes sértegetések érték, elsősorban súlyát illetően, amit persze nem is hagyott szó nélkül. A popsztár legutóbb smink nélkül mutatott magáról képeket, amit egyszerűen imádtak a rajongók, ennek ellenére mégis úgy döntött, egy időre szünetelteti a posztolást.

Boldogabb nem is lehetnék. Nem érdekel, hogy nagynak tartanak-e vagy sem. Szeretem azt, aki vagyok. És igen, szünetet fogok tartani a közösségi oldalakon, mert ez egy kicsit butaság. Harminc éves vagyok, és túl öreg már ehhez. De nagyon szeretlek titeket, és előbb-utóbb úgyis találkozunk. Csak egy kis szünetet tartok most mindentől.

– fogalmazott az énekesnő.