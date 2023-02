Grogu és Din Djarin nem mennek sehová.

Fotó: Instagram

Március 1-jén startol a The Mandalorian 3. szezonja, nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy Jon Favreau már a negyedik etap történetét is megírta, ráadásul még ő maga sem tudja, mikor ér véget a csillagközi fejvadász kalandja.

Favreau szerint az a szép, hogy Din Djarin kalandjai egy nagyobb történetnek a középső fejezete, és sok karaktert mozgatnak, azonban egyelőre nincs a fejükben a nagy finálé terve.

„Szeretném, hogy még folytatódjanak ezek a sztorik.”