A youtuber lány TikTokon fejtette ki véleményét a napokban napvilágot látott hírrel kapcsolatban, miszerint a Puffin könyvkiadó belenyúlt a Charlie és a csokigyár új kiadásába, és több helyen átírta azt.

Viszkok Fruzsi azok között a youtuberek között van, akik még a platform kezdeti, felfutó időszakában kezdtek el videókat gyártani, így sminkelős, és „mi van a táskámban” típusú videókkal gyökeret eresztettek a videós táptalajon. Ám ellentétben sok lány influenszerrel, akik nagyjából egy időben kezdték Viszkok Fruzsival a videózást, ő még a mai napig is aktív, ám lifestyle tartalmait már évek óta a sokkal inkább értéket vagy egyediséget képviselő könyves tartalmakkal egészíti ki.

Azt lehet tudni Fruzsiról, hogy ő is a Harry Potter-generáció tagja, azaz aki J.K. Rowling regényeinek szereplőivel együtt nőtt fel, és mint oly sokaknak, így Viszkok Fruzsinak is a Harry Potter a könyvek általános szeretetét is megteremtette.

TikTokon most arról töltött fel egy videót, hogy kiakadt a Puffin brit könyvkiadó döntésén.

Képzelhetitek, hogy milyen sok polgárpukkasztó dolog lehet ebben az 1964-benb megjelent gyerekmesében.

A könyvkiadó a „mai olvasóközönséget szem előtt tartva” átírta a testsúlyra, nemre, mentális egészségre, vagy az emberek bőrszínére utaló részeket változtatta meg. Így a kövér helyett a hatalmas jezővel találkozhatunk, Roald Dahl Boszorkányok című könyvében pedig, ahol a nők gépírónők lehettek, vagy kasszások, most már cégvezetők, vagy tudósok lesznek.

Mi lesz a következő? A Jane Austin regényeket is átírjuk, és ahelyett, hogy ott a nők fő elfoglaltsága a férjkeresés lenne, arról fogunk beszélni, hogy hogyan léphetnek egyet előre a karrier-létrán?

–tette fel a jogos kérdést Viszkok Fruzsi.

A youtuber azt is hozzátette, hogy nem tartja jó iránynak, hogy a művészetet megváltoztassuk vagy belenyúljunk csak azért, mert vannak, akik könnyen megsértődnek bizonyos kifejezéseken.

A Charlie és a csokigyár egy kornak a lenyomata. Más világban éltünk akkor, és bocsátsátok meg nekem, de szerintem 2023-ban is használható a csúnya kifejezés. Tényleg mi lesz ezután. A festményeket is át fogjuk rajzolni?

Zárta le gondolatmenetét Viszkok Fruzsi, a kommentelők pedig szinte egytől egyig hasonló véleményen voltak, mint a videós.