Vészesen közeledik a The Last of Us első évadának fináléja, most pedig befutott a 8. epizód rövid előzetese is.

Fotó: YouTube

A jövő héten érkező epizódban felbukkan majd az a Troy Baker is, aki a Naughty Dog videójátékában adja Joel Miller hangját, azonban itt értelemszerűen más karaktert fog alakítani.