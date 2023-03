Mint azt megírtuk, L.L. Junior február elején a Dominikai Köztársaságba utazott, ahol a munka és a kikapcsolódás egyszerre lesz jelen a zenész hétköznapjaiban. Mivel azonban egyedül utazott a Karib-térségbe többen is azt feltételezték, hogy véget érhetett Dárdai Blanka és a rapper kapcsolta. Minden jel arra mutat, hogy távolabb nem is állhatnának a latolgatások a valóságtól, ugyanis Instagramon megosztott képeikből most kiderült, hogy az énekesnő követte kedvesét a homokos tengerpartra.

A sztárpár Dominikán készült fotóit alább tekintheti meg: