Mint azt mi is megírtuk, a modell kezét január elején kérte meg kedvese Balin, amire örömmel mondott igent. A kérdés már csak az volt, hogy mikor rendezik meg a menyegzőt vőlegényével, melyről eddig csak kevés részletet lehetett tudni, de most végre elárulta, hogy mikor kerül sor az esküvőre. Ahogy arról a Bors is beszámolt, a kétgyermekes üzletasszony a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében fedte fel: a jövő hét folyamán hozzámegy párjához. Sőt, arra és fény derült, hogy néhány nap múlva a neve is meg fog változni, ugyanis úgy döntött, felveszi kedveséét.

Igen, változni fog. Már csak pár napig vagyok Vasvári

– válaszolta egyik követője kérdésére, ráadásul azt is megígérte, hogy képeket és videókat is megoszt majd a nagy napról.