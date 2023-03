Az ikonikus Guinness italnak mostantól otthon is ugyanolyan jó íze lesz, mint a pubokban és bárokban egy új eszköznek köszönhetően – ígéri a világ legnépszerűbb ír sörfőzdéje. Állítólag lehetővé teszi, hogy az ír fekete sörnek ugyanolyan jó íze legyen, mintha egyenesen a csapoltat vennénk. A dublini sörfőzde mérnökei kiadták a Nitrosurge elnevezésű ultrahangos készüléket, amely a sörösdoboz tetejére csatlakozik, és tökéletesen egyenletes folyadéksugarat önt ki, mintha csak a csapból érkezne. A márka nemrég vált először a legkelendőbb sörré az Egyesült Királyság pubjaiban, ezért a cég szeretné, ha a fogyasztók otthon is megtapasztalhatnák a kétrészes kiöntést technikáját. Egyelőre sokaknak nem világos, mitől is fog ez kellemesebb élményt nyújtani, mindenesetre mostantól ilyen is beszerezhető.

3 Galéria: A Guinness új sörkitöltő eszköze Galéria: A Guinness új sörkitöltő eszköze (Fotó: Guinness / Northfoto)