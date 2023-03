Az HBO sikersorozatának főszereplője végül Pedro Pascal lett, azonban nemrég kiderült, egy fekete színész is esélyes volt a szerepre.

Jeffrey Pierce, aki Tommy Millert szinkronizálja a Naughty Dog videojátékában, elmondta a The Directnek, hogy Joel szerepére Mahershala Ali neve is felmerült, ám végül a showrunnerek a The Mandalorian sztárja mellett döntöttek.

A szereplőválasztás eddig is megosztotta a rajongókat, elég csak az Elliet alakitó Bella Ramsay-re gondolni, akit még most sem igazán fogadtak el a legtöbben. El lehet képzelni, milyen népharagot váltott volna ki, ha Joel Millert végül egy fekete színész alakítja.