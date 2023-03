Elit buli volt, az egyszer biztos.

Fotó: Instagram

Sok mindenre fel voltunk készülve, de Snoop Dogg tegnap esti Instagram-bejegyzéseit nem feltétlenül sorolnánk ide. A rapper Melbourne-ben adott koncertet, a buli után pedig a backstage-ben lazított, ahogy az a posztokból kiderült, Russell Crowe és Ed Sheeran társaságában.

Azt nem tudni, hogy állt össze a meglehetősen furcsa trió, de láthatóan remekül mulatott mindhárom híresség. A közzétett fotókon poharak és italosüvegek mögött ülve nevetgélnek, de a sasszemű rajongók kiszúrtak egy elég gyanús üveget is, amelyben zöld, kannabiszra hajazó szárított növények voltak. Később egy videó is napvilágot látott, amelyben zenét hallgatva, sűrű cigifüstban szórakoztak – azt nem tudni, Dogg vendégei is fogyasztottak-e belőle, vagy csak a híresen nagy spanglirajongó rapper, mindenesetre Sheeran és Crowe sem távoztak üres kézzel, egy-egy jókora láncot kaptak a zenész ékszerkollekciójából.

(via DailyMail)