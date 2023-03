A háromszoros Grammy-díjas énekes jelenleg Ausztráliában lép fel a Love On világturnéja keretében, és ahogy az mindenhol lenni szokott, rajongói most is tömött sorokban várták, hogy élőben láthassák kedvencüket. Szerették volna viszont próbára tenni, mennyire szenvedélyesen rajonganak egyesek a 29 éves brit előadóért. Egy Jess nevű fiatal rajongót szólaltatott meg Ausztrália egyik leghallgatottabb rádióműsora. Szerették volna tesztelni, hogy valójában mennyire imádja Harry Stylest.

A fiatal lányról élő bejelentkezésben felvétel is készült, amint a Sydney-ben tartott show kígyózó sorában állt, miközben a műsorvezetők azt próbálták megtippelni, hogy Jess milyen áron tépné el ott helyben a koncertjegyét. Az egyik műsorvezető először felvetette, hogy 350 ezer forintnak megfelelő ausztrál dollárért cserébe kihagyná-e a fellépést, mire a rajongó a szemét forgatva utasította el az ajánlatot. Miután folyamatosan emelni kezdték a számokat, látva az elszántságát, Jess azt felelte:

Sajnálom, de nincs az az isten, hogy kihagyjam ezt a koncertet.

Eközben a mögötte álló rajongók ámulva nézték, ahogy egyre elképesztőbb összegek repkedtek az éterben. Kicsit már mindenki azt várta, hogy Jess elbizonytalanodik. De még mindig nem tudtak olyan ajánlatot tenni a rádiósok, hogy abba a lány beleegyezzen.

Végső próbatételként komolyan megemelték a tétet, és megkérdezték, mit szólna 50 ezer ausztrál dollárhoz (közel 12 millió forinthoz) a jegyéért cserébe. Megdöbbentő módon válasza még mindig egy határozott nem volt, mivel még soha nem látta Stylest élőben, ezt az élményt pedig semmi pénzért nem cserélné el.

