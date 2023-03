A VV11 győztese felidézte, milyen érzés volt, hogy döntős társa nem tudott vele örülni.

Vasárnap este VV Kriszti győzelmével ért véget a ValóVilág 11. A lány párbaj nélkül menetelt a fináléig, ahol először VV Rico esett ki, a második helyezett pedig VV Melina lett. Amikor az eredményhirdetés során kiderült, Kriszti magabiztos előnnyel húzta be a 36 millió forintos fődíjat (amelynek sorsát is tudja már), először sikítva a kanapéra dőlt, majd rögtön társa nyakába akart ugrani, aki hidegen eltolta magától az ölelésre karjait nyújtó Krisztit, helyette egy lépést hátrálva kezet fogott vele.

A 23 éves VV-győztes kedd reggel a Reggeli vendége volt, ahol a két műsorvezető, Peller Anna és Szabó Zsófi fel is emlegette ezt az esetet, Kriszti pedig látványosan elszomorodott.

„Nyilván ez bennem feszültséget kelt, rossz érzéssel tölt el, hogy így kell valakitől elválnom, hogy benne is rossz érzés van felém. Olyan jó lenne ezt így kitisztítani, tűnjön el ez a tüske belőlünk, emberek vagyunk, meg tudjuk érteni egymást, van szánk, hogy megbeszéljük, van szívünk, hogy átérezzük egymás fájdalmát. Tök jó lett ezt a végére helyrehozni, és fáj, hogy nem sikerül. Ettől függetlenül ha adódik lehetőség biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni beszélni, hiszen a Melina is egy intelligens, okos nő, és neki is vannak is érzései, gondolatai. Remélem ő is majd helyreteszi úgy magában, mint én, hátha egyszer le tudunk ülni” – mesélte Kriszti, hozzátéve: ha benti riválisával nem is, de VV Bibivel, VV Renivel, VV Barnával és VV Ákossal biztos fogja tartani a kapcsolatot.