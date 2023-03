De nem csupán Párizsban, az interneten is hatalmas sikert aratott a színésznő és öltözete.

Fotó: instagram

Számos híresség után nemrég Zendaya is megérkezett Franciaországba, ahol gőzerővel zajlik a párizsi divathét. A színésznő ezúttal is gondoskodott róla, hogy minden szem rá szegeződjön, hiszen egy nagyon vagány, tigrismintás blézer-rövidnadrág szettet viselt a Louis Vuitton eseményén, amelyhez teljesen passzoló magas sarkú térdcsizmát is húzott.

Zendaya nemcsak a helyszínen okozott nagy feltűnést, de az internet népe is hamar felfedezte magának a különleges ruhakölteményt. Az Eufória sztárja Instagram-oldalán mutatott pár fotót, ahol modelleket meghazudtolva, profi módon pózolt a merész összeállításban, ráadásul a harmadik képen felfedte különleges kísérőjét is – tündéri kiskutyáját.