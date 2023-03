A fiatal már az Éjjel-nappal Budapest előtt is kacérkodott a színészettel.

Karnics Krisztinát most a legtöbben mint VV Kriszti, a ValóVilág 11. évadának győzteseként ismerhetik, néhány tévénézőnek azonban ismerős lehet az Éjjel-nappal Budapest című sorozatból is, ahol korábban szintén szerepelt.

Ez azonban messze nem a lány első színészi munkája volt: mint azt most a Redditen kiszúrták, a valóságshow-nyertes ennél jóval korábban, mindössze 10 évesen szerepet kapott az Üvegtigris 3. részében is, ahol egy rövid jelenetben alakít egy cserfes kislányt, vagy ahogy a stáblistában és az IMDb-n szerepel (merthogy ott is szerepel): „gyerek a Tigrisnél”.

