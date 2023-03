Egy évvel ezelőtt került a mozikba Matt Reeves mozifilmje, amely sokadszorra rebootolta a Denevérembert, ezúttal Robert Pattinson főszereplésével.

A film a kritikusoknál és a kasszáknál is jól teljesített, így egyértelmű volt, hogy Batman visszatér.

Hála a The Batman executive producerének, Michael Uslannak, már azt is tudjuk, hogy a Part II alcímmel érkező folytatás munkálatai november 23-án kezdődnek meg, illetve jelenleg is forog a Pingvin spinoff-sorozat, amely Colin Farrell-lel a főszerepben érkezik az HBO Maxra.