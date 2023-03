Ikertestvérek együtt fognak harcolni a bűnözés ellen, miután két nap különbséggel ugyanannál a rendőri testületnél kötöttek ki.

Egy ikertestvérpár együtt fog küzdeni a bűnözés ellen, miután ugyanannál a testületnél állnak szolgálatba társakként. A 18 éves Jodie és Molly Hill kislánykoruk óta rendfenntartók akartak lenni, és imádnivaló fotókon kilencéves korukban annak öltözve is láthatók. Tinédzser éveikre egy kadétprogramhoz is csatlakoztak, hogy jobb betekintést nyerjenek a sürgősségi szolgálatokba, mielőtt eldöntötték, hogy a rendőri munka nekik való lehet. A testvérek most valóra váltották életük álmát, miután a Northamptonshire-i rendőrség teljes jogú tisztjei lettek.