Egy csokoládéval működő nyomtató mostantól lehetővé teszi, hogy bárki otthon is elkészíthesse saját alkotásait édességből. Ahogy a Charlie és a csokigyár című, 2005-ös feldolgozásban láthattuk, bármilyen mintát megalkothatunk csokiból, a formáknak csak a fantáziánk szabhat határt.

A csokoládé szerelmesei hamarosan maguk is Wily Wonkaként foghatják munkára az Umpa-Lumpákat – na jó, ha azokat nem is, de az új élelmiszer-nyomtatót biztosan. A Cocoa Press nevű készülék a csokoládészeleteket mindenféle fantáziadús formára tudja alakítani, és kétféle változatban is kapható lesz. A készülékről készült fotókat alább tudja megtekinteni: