A The Last of Us és a The Mandalorian sztárja elképesztő népszerűségnek örvend, sőt, világszerte rajongók milliói kiáltották ki napjaink szívtiprójának.

Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

A 47 éves amerikai színészt nemrég New York utcáin látták, amint éppen egy Starbucks kávézóból távozott volna, amikor lelkes rajongók rohamozták meg autogramokért. Ami még elképesztő sármja mellett megragadta a publikum figyelmét, az a rendeléséről készült blokk fotója volt. A színész kezében szorongatott ital összesen 6 eszpresszót tartalmazott némi extra jéggel, ami enyhén szólva is meredek koffeinmennyiség.

Az amerikai FDA (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) szerint napi 400 mg koffeinbevitel még biztonságos mennyiségnek számít egy egészséges felnőtt számára. Ez körülbelül négy-öt csésze kávét jelent, ami azért még így is elképesztő löketet ad a fogyasztójának. Ugyanakkor láthatóan nincs félnivaló Pedro Pascal egészségét illetően, közel az ötvenhez is kirobbanó formában van a színész.