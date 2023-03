Fotó: YouTube

Ellie és Joel kalandja lassan a végéhez közeledik, már ami a teljes első évadot érinti. Az HBO Max kínálatában már elérhető a The Last of Us 8. epizódja, most pedig megkaptuk az évadzárónak résznek az előzetesét is. A Playstation videójátékát adaptáló sorozat végig hű maradt a gamerek körében klasszikusnak számító alapműhöz, így semmi nem indokolja, hogy ne kapjanak egy méltó évadzárót.

Az első évad befejező epizódjának trailerét itt tekintheti meg: