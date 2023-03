Détár Enikő és párja nemrégiben ünnepelték a 10. évfordulójukat. Kiss Péter mellett láthatóan biztos partnerre lelt a színésznő, kapcsolatuk rendkívül kiegyensúlyozott. Détár közel 60 évesen is hihetetlenül jó formában van. Olyannyira fitt, hogy pár éve még a tánctudását is megvillantotta a Dancing with the Starsban, és a teljesítményéről a zsűri is elismerően beszélt.

„Ma este a Turay Ida Színház színpadán találkozhatunk” – írta posztjában a színésznő, aki a mai napig fáradhatatlanul játszik számos darabban.