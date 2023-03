A Blahalouisiana énekesnője hétről hétre a Sztárban Sztár versenyzőjeként lép színpadra, hogy a többiekhez hasonlóan egy másik előadó bőrébe bújva csillogtassa meg énektudását. Schoblocher Barbara a vasárnap esténként jelentkező műsor adásai során az egyik legbiztosabb előadóként nyűgözte le a zsűrit Kovács Katit, Britney Spearst, majd Michael Jacksont alakítva. A tegnapi, Ariana Grandét megformáló fellépését amolyan születésnapi produkcióként is tekinthették a nézők, ugyanis az énekesnő a mai napon tölti be a 30. életévét.

A Bors megkeresésére most Schoblocher Barbara is megszólalt Tóth Andi néhány nappal ezelőtti bejelentése kapcsán, miszerint abbahagyja az éneklést. Az X-Faktor ötödik szériájának győztesének visszavonulásától számos híresség érezte úgy, hogy meg kell szólalnia, köztük Csepregi Éva, Szikora Róbert és Vujity Tvrtko is elmondta a véleményét. Schoblocher szerint egy Tóth Andihoz hasonló ösztönös művésznek idegőrlő lehet azzal szembesülnie, hogy a zenei munkássága helyett a magánéletével foglalkoznak.

Ez a hír most nagyon lesújtott! Ő igazi művészlélek, és azt hiszem, talán nem az a közönség hallgatja, akinek a zenéjét szánja. Sokkal többet ér ő, mint hogy egyszerű celebként kezeljék. Idegőrlő lehet egy ilyen ösztönös művésznek azzal szembesülni, hogy sokkal inkább a magánéletével foglalkoznak, mintsem a zenei munkásságával. Látom, hogy a műsorbeli zsűrizése miatt is bántják a kommentelők, pedig szerintem igenis van helye a zsűriben. Megszokott ebben a műsorban, hogy korábbi évadok dobogósait kérjék fel erre a feladatra

– fejtette ki az énekesnő.

Nagyon korán került a köztudatba, és most is csak 24 éves. Elképesztően nehéz lehet ebben a korszakban ennyire rivaldafényben lenni. Pont kamaszként vizslatták minden lépését, mikor annak van itt az ideje, hogy az ember hülyeségeket csináljon. Emlékszem, hogy én mekkora változáson mentem keresztül ezekben az éveimben. Azt kell hogy mondjam, örülök, hogy nekem nem kellett 24 évesen minden vasárnap élő műsorban lennem… Remélem, hogy Andi megtalálja azt az utat, amiben végre igazán boldognak érzi majd magát

– tette hozzá végszóként.