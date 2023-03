Fotó: Gisela Schober / Getty Images Hungary

Shakira legutóbbi beszélgetésében őszintén számolt be arról, hogy az utóbbi hónapokban milyen nehézségeken ment keresztül futballista párja, Gerard Piquétől való szakítása után.

Nagyon kemény évem volt a szakításom után, és ennek a dalnak [Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – a szerk.] a megírása nagyon fontos volt számomra. Valamint egy egészséges módja volt annak, hogy levezessem az érzelmeimet.

– osztotta meg a The Tonight Show műsorban. A 46 éves popsztár azt is elárulta, hogy miután kiadta a dalt Bizarrap – valódi nevén Gonzalo Julián Conde közreműködésével, rá kellet jöjjön, hogy mások nagyon is tudnak azonosulni a magánéleti válságával.

„Tényleg úgy éreztem, hogy már nem rajongóim vannak – folytatta az énekesnő. – Hanem egy olyan nőkből álló testvériségem, akik ugyanazokon a dolgokon mentek keresztül, mint én, akik úgy gondolkodnak, ahogy én gondolkodom, akik úgy éreznek, ahogy én érzek, és akiknek annyi sz*rt kellett elviselniük, mint nekem. A dalt magamnak írtam, de úgy érzem, hogy sok olyan nőnek szólt, akiknek fórumra és hangra van szükségük, hogy sokféleképpen képviseljék őket."

A YouTubeon 417 millió megtekintésnél járószám négy Guinness-rekordot is megdöntött a szervezet bejelentése szerint, így valóban van oka az örömre a kolumbiai énekesnőnek és a 24 éves argentin DJ-nek.

(via Page Six)