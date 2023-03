Fotó: Instagram

A The Last of Us című HBO-s sorozat készítői, Craig Mazin és Neil Druckmann egy online sajtótájékoztatón elárulták, hogy a következő évadban sokkal több fertőzött fog felbukkanni a történet során.

Általában a kapcsolatok erejét hangsúlyoztuk (az első évadban), és azt, hogy a cselekvés pillanataiban próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. És így történhetett az, hogy kevesebb akció volt, mint amit néhányan látni szerettek volna, mert nem feltétlenül tudtunk jelentőséget találni egy jó részüknek, és nagy volt az aggodalom, hogy túl ismétlődő lesz.

– mondta Mazin a Varietynek. Hozzátette: Végső soron ezt nem játszák, mint az eredeti videójátékot, hanem nézik. És bár sokan szeretik nézni a játékmenetet, egy kicsit koncentráltabbnak és célzottabbnak kellett lennie, amikor azt adaptálták. Ha akciójelenet nem vitte előbbre a karaktert a történetben, és csak a látvány miatt volt ott, akkor könnyen vágták ki a jelenetből.

A showrunnerek ráadásként elárulták, hogy a sorozat jóval a második évadon túl is folytatódni fog. Mazin és Druckmann biztosították a rajongókat, hogy a Playstation videójáték második részének eseményei több mint egy évadot fognak átölelni.

(via Ladbible)