Korda György és Balázs Klári több mint 40 évvel ezelőtt kötötte össze életét, a köztük lévő szeretet és harmónia a mai napig töretlen. Nemrég viszont még az is kiderült, hogy kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen, ugyanis megismerkedésük elején az énekesnő többször is visszautasította jövendőbeli férjét. Ez persze már csak a múlt, ahová a házaspár most egy TikTok-filternek köszönhetően visszatekinthetett, ismét láthatták a fiatal énjüket.

Balázs Klári azonnal az arcához kapott, és lenyűgözve nézte, ahogy fiatalkori valójukat nézhette. Korda Györgynek egy kicsit több idő kellett, mire befogadta a látottakat, de amint magára ismert, szintén mosolyra húzódott a szája: